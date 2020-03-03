Роналду пропустит матч с "Миланом" из-за инсульта матери

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду срочно вылетел в Португалию, сообщает O Jogo. Ночью мать нападающего перенесла инсульт и была доставлена в больницу. О состоянии Долорес Авейру пока ничего не известно.

Португалец пропустит ответный полуфинальный матч Кубка Италии против "Милана". Игра состоится 4 марта. В первой игре команды сыграли вничью 1:1.

Роналду родился на острове Мадейра. В своей карьере он выступал за "Спортинг" (Лиссабон), "Манчестер Юнайтед", "Реал" (Мадрид) и "Ювентус".