Зайцева, Вилухина и Романова рассказали о слушаниях в CAS

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова рассказали о том, как проходили слушания по их делу в CAS. Спортсменки остались довольны рассмотрением и высказали надежду на справедливое решение арбитров.

Биатлонистки оспаривали решение МОК от 2017 года о лишении их медалей Олимпиады-2014 в Сочи. МОК вынес такой вердикт в результате расследования "российского дела" в WADA.

В решении указывается, что есть различные причины считать нарушения антидопинговых правил биатлонистками. Это нахождение в "списке Дюшес" Родченкова, показатели концентрации солей в крови и царапины на банках для допинг-проб.

"Спасибо, что рассмотрели наше дело"

Зайцева отметила, что у Родченкова к ней нет претензий и что она не принимала допинг.

"Я довольна, что высказалась, и нас послушали, спасибо, что рассмотрели наше дело, ведь на протяжении двух лет все откладывалось, мы были в подвешенном состоянии. Вроде мы и обвинены, а вроде и нет, люди называют нас допингистами, а я знаю, что этого не делала. Очень сложно слышать, ведь тебе внушают, что ты виновата, хотя в обвинениях Родченкова лично ко мне претензий нет, моя фамилия названа один раз в начале. Надеемся, конечно, на решение в пользу нас, но как это будет, не знаю", — приводит РИА "Новости" слова Зайцевой.

"Очень обрадовалась, что была подделка подписей Родченкова"

Вилухина отметила, что ни одна из сотни её допинг-проб не вызвала сомнений, кроме той, на которой были царапины во время Игр-2014 в Сочи. Также она обрадовалась тому, что показания Родченкова могут быть удалены из дела.

"Я очень обрадовалась, что была подделка подписей — это обвал всему делу. Я негодую по поводу всего этого как серебряный призер. Это дискредитирует мое имя, я не могу посещать стадионы, я не могу выезжать на Олимпийские игры. Я сдала сотни допинг-проб, ни одна из них не была сомнительной за исключением той, которая в нашем деле как-то трактуется как с царапиной. Я не царапала свои пробы. Это бред и полная клевета. Мне понравилось, как прошли слушания, в хорошем настроении возвращаюсь домой", — сказала Вилухина.

"Арбитры нас услышали"

Романова считает, что решение арбитров CAS будет справедливым.