Адвокат Панич: МОК признал, что Родченков не подписывал документы

Адвокат Алексей Панич, который представляет интересы биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной в CAS, рассказал об ответе МОК на обвинения в предоставлении документов с поддельной подписью информатора Григория Родченкова.

По его словам, МОК признал, что Родченков не подписывал ни один из аффидевитов (письменных показаний), которые были представлены в CAS. Ранее Панич заявил, что подписи Родченкова на всех документах — поддельные.

"Мы же, посмотрев то, что было представлено, видим, что, во-первых, в этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены. То есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными: Родченков не подписывал эти документы", — приводит ТАСС слова Панича.

Сегодня эксперты Group-IB рассказали, что под их подозрение попали документы Родченкова, на которых появилось идентичное изображение с его подписью.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в ситуации вместе с юристом Сергеем Алексеевым.