В Чехии подсчитали ущерб от проведения КМ по биатлону без зрителей

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза рассказал о том, какие убытки понесёт организация от решения правительства закрыть трибуны во время этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Чешские власти 1 марта зафиксировали три случая заражения коронавирусом, после чего приняли меры по предотвращению распространения заболевания.

Гамза заявил, что Союз будет вести переговоры по компенсациям с правительством Чехии. Бюджет соревнований составляет около 2,7 млн евро. Ущерб от проведения этапа без зрителей составит 1,5-1,9 млн евро.