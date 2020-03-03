Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза рассказал о том, какие убытки понесёт организация от решения правительства закрыть трибуны во время этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Чешские власти 1 марта зафиксировали три случая заражения коронавирусом, после чего приняли меры по предотвращению распространения заболевания.
Гамза заявил, что Союз будет вести переговоры по компенсациям с правительством Чехии. Бюджет соревнований составляет около 2,7 млн евро. Ущерб от проведения этапа без зрителей составит 1,5-1,9 млн евро.
"У нас все готово к проведению, поэтому сейчас нам не на чем сэкономить. Если гонки пройдут, хотя и без зрителей, ущерб уменьшится, но все равно будет где-то между 1,5 и 1,9 млн евро", — приводит Idnes.cz слова Гамзы.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.