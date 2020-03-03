В сборной России по биатлону не боятся коронавируса

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о ситуации в команде из-за вспышки коронавируса в Европе. Российские спортсмены отправятся на седьмой этап Кубка мира в Нове-Место, который пройдёт без зрителей.

Первого марта в Чехии были зафиксированы первые случаи заражения. Для предотвращения распространения коронавируса власти страны приняли решение закрыть трибуны биатлонного комплекса.

"Мы живем на стадионе, допуск посторонних лиц сюда ограничен. Это в плане того, какова вероятность контакта с посторонними и заражения. Здесь — минимальна. Стоят службы безопасности, которые проверяют въезжающие машины. Без пропусков сюда не попасть", — заявил Хованцев в комментарии РИА "Новости".

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдёт с 5 по 8 марта. В рамках этапа запланированы спринтерские гонки, эстафеты и масс-старт. Ранее "Правда.Ру" опубликовала расписание соревнований в Чехии.