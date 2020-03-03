УЕФА создал рабочую группу по переносу матчей из-за коронавируса

Во время конгресса УЕФА в Амстердаме была создана рабочая группа по корректировке календаря соревнований. Причиной стала вспышка коронавируса в Европе.

"Вчера у нас была очень продуктивная встреча с европейскими лигами по данной ситуации. Мы создали рабочую группу для работы по календарю и поиску наилучших возможных решений", — приводит пресс-служба УЕФА слова генерального секретаря организации Теодора Теодоридиса.

Во время конгресса глава Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что футбол может серьёзно пострадать из-за эпидемии. Чемпионат Швейцарии был приостановлен до 23 марта. Также отменены или перенесены некоторые матчи чемпионата Италии.

Президент ФИФА Инфантино призвал не паниковать

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал остановить панику вокруг коронавируса. По его мнению, футбольные чиновники должны более плотно сотрудничать с властями стран из-за эпидемии.