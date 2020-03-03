Во время конгресса УЕФА в Амстердаме была создана рабочая группа по корректировке календаря соревнований. Причиной стала вспышка коронавируса в Европе.
"Вчера у нас была очень продуктивная встреча с европейскими лигами по данной ситуации. Мы создали рабочую группу для работы по календарю и поиску наилучших возможных решений", — приводит пресс-служба УЕФА слова генерального секретаря организации Теодора Теодоридиса.
Во время конгресса глава Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что футбол может серьёзно пострадать из-за эпидемии. Чемпионат Швейцарии был приостановлен до 23 марта. Также отменены или перенесены некоторые матчи чемпионата Италии.
Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал остановить панику вокруг коронавируса. По его мнению, футбольные чиновники должны более плотно сотрудничать с властями стран из-за эпидемии.
"Мы не должны паниковать, мы должны быть осторожны и сотрудничать с властями. Футбол может стать отличным противоядием от этой болезни", — заявил Инфантино.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.