Песков отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация из CAS по поддельным подписям информатора WADA Григория Родченкова заслуживает пристального внимания. В то же время он перенаправил вопрос об этом к спортивным властям РФ.

"Это не вопрос всё-таки Кремля, и подписи комментировать, и так далее. Это вопрос, наверное, для наших спортивных властей. Безусловно, эта информация заслуживает самого пристального внимания", - приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что адвокат биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной в первый день слушаний их дела в CAS рассказал о подделке документов с подписью Родченкова. Спортсменки оспаривают пожизненную дисквалификацию и аннулирование результатов Олимпиады-2014 (серебро в эстафете), которую МОК применил на основании показаний беглого главы московской антидопинговой лаборатории.

Сегодня эксперты одной из компаний, специализирующихся на кибернетической безопасности, объяснили слова адвоката. Дело оказалось в показаниях Родченкова в электронном виде. На документах стоит идентичная подпись информатора WADA, которая, возможно, просто была скопирована с других бумаг.