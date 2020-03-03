Жеребьёвка Лиги наций: Россия узнает соперников на осень 2020 года

УЕФА 3 марта проведёт жеребьёвку группового турнира Лиги наций-2020/21. Мероприятие состоится в Амстердаме и начнётся в 20.00 по московскому времени.

Сборная России по футболу узнает соперников, с которыми сыграет в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Команда попала в дивизион В, а при жеребьёвке будет в первой "корзине" этой группы из 16 команд.

В дивизионах А, В и С будут образованы по четыре квартета. В июне 2021 года победители дивизиона А разыграют трофей Лиги наций в плей-офф. Победители дивизиона В выйдут в дивизион А на следующий турнир.

Возможные соперники сборной России

Команда Черчесова может получить любого соперника в каждой из "корзин" и точно не сыграет с Австрией, Уэльсом или Чехией.

Корзина 1. Россия , Австрия, Уэльс, Чехия.

, Австрия, Уэльс, Чехия. Корзина 2. Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

Корзина 3. Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4. Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Расписание Лиги наций-2020/21

Групповая стадия пройдёт осенью 2020 года. Финальная часть пройдёт в июне 2021 года.

1-й тур - 3-5 сентября;

2-й тур - 6-8 сентября;

3-й тур - 8-10 октября;

4-й тур - 11-13 октября;

5-й тур - 12-14 ноября;

6-й тур - 15-17 ноября;

Финал Лиги наций - 2, 3, 6 июня.

Кто разыграет трофей Лиги наций-2020/21

Первый титул Лиги наций выиграла сборная Португалии, а в финальной части выступали также Голландия, Англия и Швейцария. Эти команды составили первую "корзину" при жеребьёвке дивизиона А.