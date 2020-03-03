УЕФА 3 марта проведёт жеребьёвку группового турнира Лиги наций-2020/21. Мероприятие состоится в Амстердаме и начнётся в 20.00 по московскому времени.
Сборная России по футболу узнает соперников, с которыми сыграет в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Команда попала в дивизион В, а при жеребьёвке будет в первой "корзине" этой группы из 16 команд.
В дивизионах А, В и С будут образованы по четыре квартета. В июне 2021 года победители дивизиона А разыграют трофей Лиги наций в плей-офф. Победители дивизиона В выйдут в дивизион А на следующий турнир.
Команда Черчесова может получить любого соперника в каждой из "корзин" и точно не сыграет с Австрией, Уэльсом или Чехией.
Групповая стадия пройдёт осенью 2020 года. Финальная часть пройдёт в июне 2021 года.
Первый титул Лиги наций выиграла сборная Португалии, а в финальной части выступали также Голландия, Англия и Швейцария. Эти команды составили первую "корзину" при жеребьёвке дивизиона А.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.