Футболисты сборной Белоруссии получат 7,4 млн за выход на Евро-2020

Глава белорусской федерации футбола Владимир Базанов сообщил, что национальная команда получит 80% от суммы, выделяемой УЕФА сборным за выход на Евро-2020. АБФФ заработает 9,25 млн евро, то есть футболисты, тренерский штаб и персонал сборной Белоруссии получат 7,4 млн в случае успеха в плей-офф, сообщает "Прессбол".

Сборная Белоруссии выиграла свою группу в дивизионе D Лиги наций и получила право бороться с тремя другими победителями - Косово, Грузией и Северной Македонией - за путёвку на Евро-2020. Полуфиналы в этом квартете состоятся 26 марта, финал - 31 марта.

Плей-офф за выход на Евро-2020 (дивизион D)

Полуфиналы

26 марта, 20.00 - Белоруссия - Грузия.

26 марта, 22.45 - Северная Македония - Косово.

Финал

31 марта. Матч примет победитель пары Белоруссия - Грузия.

Победитель этой квалификации на Евро-2020 попадёт в группу С (Голландия, Украина, Австрия) или группу F (Португалия, Франция, Германия).