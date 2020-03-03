Глава белорусской федерации футбола Владимир Базанов сообщил, что национальная команда получит 80% от суммы, выделяемой УЕФА сборным за выход на Евро-2020. АБФФ заработает 9,25 млн евро, то есть футболисты, тренерский штаб и персонал сборной Белоруссии получат 7,4 млн в случае успеха в плей-офф, сообщает "Прессбол".
Сборная Белоруссии выиграла свою группу в дивизионе D Лиги наций и получила право бороться с тремя другими победителями - Косово, Грузией и Северной Македонией - за путёвку на Евро-2020. Полуфиналы в этом квартете состоятся 26 марта, финал - 31 марта.
Победитель этой квалификации на Евро-2020 попадёт в группу С (Голландия, Украина, Австрия) или группу F (Португалия, Франция, Германия).
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.