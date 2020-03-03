Во время матча 24-го тура чемпионата Германии между "Лейпцигом" и "Байером" сотрудники стадиона попросили японских болельщиков покинуть трибуны из-за риска заболевания коронавирусом. Инцидент произошел на 10-й минуте игры, что вызвало скандал в немецкой прессе.
"Лейпцигу" пришлось выпустить заявление по поводу японских болельщиков. В клубе признали ошибку и извинились перед фанатами.
"В соответствии с рекомендациями, служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределенности мы допустили ошибку. Мы хотим извиниться и исправить эту ситуацию. Мы уже пытаемся связаться с нашими японскими гостями и пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно контролировать свои действия с властями для решения проблем, которые связаны с коронавирусом и постараемся найти наилучшее решение для всех гостей", — говорится в сообщении клуба.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.