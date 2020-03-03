"Лейпциг" извинился за то, что выгнал японцев со стадиона

Во время матча 24-го тура чемпионата Германии между "Лейпцигом" и "Байером" сотрудники стадиона попросили японских болельщиков покинуть трибуны из-за риска заболевания коронавирусом. Инцидент произошел на 10-й минуте игры, что вызвало скандал в немецкой прессе.

"Лейпцигу" пришлось выпустить заявление по поводу японских болельщиков. В клубе признали ошибку и извинились перед фанатами.