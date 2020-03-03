Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб назвал патриотизм причиной отказа от предложений российских клубов. После завершения работы с украинской командой специалист возглавил белорусский "Шахтёр".
С 1997 по 2000 год Вернидуб выступал в составе питерского "Зенита". Он был капитаном команды и завоевал Кубок России. Этот трофей — единственный в карьере Вернидуба.
После завершения карьеры продолжительное время работал тренером в системе запорожского "Металлурга". В 2010 году возглавил "Зарю", которую несколько раз выводил в Лигу Европы.
"У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмёл, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны — денег. Прежде всего, твоя совесть, твоё видение этой ситуации и патриотизм. Я родился на Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать.
Белоруссия — это совсем другое. Это и страна, с которой мы до сих пор дружим, и нормальные отношения. Тот же Казахстан, как я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ: почему нет?" — заявил Вернидуб в интервью FootballHub.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.