Украинский тренер Вернидуб объяснил отказ от предложений из России

Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб назвал патриотизм причиной отказа от предложений российских клубов. После завершения работы с украинской командой специалист возглавил белорусский "Шахтёр".

С 1997 по 2000 год Вернидуб выступал в составе питерского "Зенита". Он был капитаном команды и завоевал Кубок России. Этот трофей — единственный в карьере Вернидуба.

После завершения карьеры продолжительное время работал тренером в системе запорожского "Металлурга". В 2010 году возглавил "Зарю", которую несколько раз выводил в Лигу Европы.