Российские гимнастки отказались от поездки в Чехию из-за коронавируса

Сборная России по художественной гимнастике не примет участие в соревнованиях в чешском городе Брно. Команда должна была отправиться на этап "Гран-при" 7-8 марта, но из-за вспышки коронавируса останется в России, сообщает radio. cz.

"Из России пришло сообщение, что до середины апреля отменяются все поездки российских гимнасток за границу, в том числе в Брно", — заявила председатель Чешского союза гимнастики Бланка Млейникова.

Также она сообщила, что от выступлений отказались гимнастки из Румынии. Израильская команда согласилась принять участие в турнире, но только в том случае, если в Чехии не будет команды Италии, где сейчас самая большая вспышка вируса в Европе.

Ранее от участия в этапе Кубка мира в Милуоки (США) отказалась сборная по спортивной гимнастике.

В самой Чехии этап Кубка мира по биатлону пройдёт без зрителей.