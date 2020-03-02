МОК ответил на информацию о проведении Олимпиады без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на публикацию в СМИ о том, что Олимпиада-2020 может пройти без зрителей. Причиной такого решение может стать эпидемия коронавируса, которая затронула страны на всех континентах.

В МОК заявили, что организаторы держат ситуацию под контролем и не собираются менять планов подготовки к Олимпиаде.