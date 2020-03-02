Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на публикацию в СМИ о том, что Олимпиада-2020 может пройти без зрителей. Причиной такого решение может стать эпидемия коронавируса, которая затронула страны на всех континентах.
В МОК заявили, что организаторы держат ситуацию под контролем и не собираются менять планов подготовки к Олимпиаде.
"Подготовка к Олимпийским играм продолжается по плану. Контрмеры против инфекционных болезней составляют важнейшую часть общего плана для организации безопасных и защищенных Игр. Оргкомитет "Токио-2020" продолжит сотрудничать со всеми соответствующими организациями, которые внимательно следят за любыми случаями инфекционных заболеваний, и рассмотрит любые меры, которые могут потребоваться, со всеми заинтересованными организациями.
МОК находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и со своими медицинскими экспертами. У нас есть полная уверенность, что соответствующие органы, в частности, в Японии и Китае, примут необходимые меры по исправлению ситуации", — приводит ТАСС пресс-службу МОК.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".