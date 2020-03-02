Министерство спорта России восстановила аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Это произошло после проведения выборов нового главы ВФЛА, которым стал Евгений Юрченко.
В конце января минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА после обвинений со стороны международной федерации World Athletics по "делу Лысенко". После этого в отставку подал весь состав президиума ВФЛА.
"Заседание состоялось. Принято решение о возобновлении аккредитации", - сказал Матыцин журналистам по итогам заседания комиссии в Москве.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".