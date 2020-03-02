Казань получила право проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году

Суперкубок УЕФА 2023 года состоится на "Казань Арене". Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Амстердаме, сообщает пресс-служба УЕФА.

Также были определены города, в которых пройдут финалы Лиги Европы и Суперкубка УЕФА в 2022 и 2023 годах.

Финалы еврокубков 2020 - 2023

Ранее УЕФА назвал хозяев финалов Лиги чемпионов до 2023 года. Матч в следующем сезоне примет "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

Лига чемпионов

Лига чемпионов-2020 - Стамбул (Турция), "Стадион Ататюрка".

Лига чемпионов-2021 - Санкт-Петербург (Россия), "Газпром-Арена".

Лига чемпионов-2022 - Мюнхен (Германия), "Альянц-Арена".

Лига чемпионов-2023 - Лондон (Англия), "Уэмбли".

Лига Европы

Лига Европы-2020 - Гданськ (Польша), "Энерга-Гданськ".

Лига Европы-2021- Севилья (Испания), "Рамон Санчес Писхуан".

Лига Европы-2022 - Будапешт (Венгрия), "Пушкаш Арена".

Суперкубок УЕФА