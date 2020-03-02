Суперкубок УЕФА 2023 года состоится на "Казань Арене". Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Амстердаме, сообщает пресс-служба УЕФА.
Также были определены города, в которых пройдут финалы Лиги Европы и Суперкубка УЕФА в 2022 и 2023 годах.
Ранее УЕФА назвал хозяев финалов Лиги чемпионов до 2023 года. Матч в следующем сезоне примет "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".