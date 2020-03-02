Жена Кокорина впервые показала сына футболиста

Дарья Валитова, жена футболиста "Сочи" Александра Кокорина впервые показала подписчикам в Instagram сына Майкла. Ранее девушка публиковала фотографии с мальчиком, но прятала его лицо.

В воскресенье, 1 марта Кокорин впервые сыграл в официальном матче с октября 2018 года, когда попал в историю с драками в Москве. После этого был суд, СИЗО, срок и колония.

В сентябре 2019 года Кокорин вышел на свободу по УДО, подписал контракт с "Зенитом" до лета 2020 года, но был отдан в "Сочи" в аренду. В первой игре с тульским "Арсеналом" форвард забил гол.

"Сочи" - аутсайдер чемпионата России

Мяч Кокорина не помог "Сочи" - команда пропустила на 96-й минуте и проиграла со счётом 1:2.

"Сочи" в турнирной таблице чемпионата России занимает последнее место - в 15-ти матчах команда набрала 19 очков. Отставание от спасительной зоны составляет пять очков. В следующей игре сочинцы на своём поле примут "Урал".