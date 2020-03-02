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Емельяненко опубликовал видео тренировки с Кадыровым

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец ММА Александр Емельяненко продолжает подготовку к бою с Исламом Махачевым в Грозном. Поединок состоится 3 апреля в Москве в рамках чемпионата ACA.

Тренировку по общефизической подготовке Емельяненко провёл вместе с главной Чечни Рамзаном Кадыровым. Видео спортсмен опубликовал в Instagram.

"Сегодня ОФП тренировку и работу на мешке я сделал с моим Другом Рамзаном!" — написал Емельяненко под видео.

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