Российский боец ММА Александр Емельяненко продолжает подготовку к бою с Исламом Махачевым в Грозном. Поединок состоится 3 апреля в Москве в рамках чемпионата ACA.
Тренировку по общефизической подготовке Емельяненко провёл вместе с главной Чечни Рамзаном Кадыровым. Видео спортсмен опубликовал в Instagram.
"Сегодня ОФП тренировку и работу на мешке я сделал с моим Другом Рамзаном!" — написал Емельяненко под видео.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".