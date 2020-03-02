Суд дал МОК сутки на ответ по поддельным подписям Родченкова

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) во время рассмотрения дела российских биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой обязал МОК объяснить ситуацию с документами, на которых присутствует подпись Григория Родченкова.

Ранее адвокат спортсменок заявил, что на всех аффидевитах (письменных показаниях) в этом деле стоит поддельная подпись информатора WADA.

Сторона российских спортсменок сделала экспертизу документов, в результате которой была выявлена подделка.

У МОК есть один день, что дать объяснения суду, сообщает ТАСС.

Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова оспаривают решение МОК о пожизненной дисквалификации и аннулировании результатов Олимпиады-2014, где спортсменки завоевали серебро в эстафете. МОК вынес такой вердикт на основании нескольких расследований WADA о российском допинге.

Апелляцию спортсменки подали в 2018 году, CAS приступил к рассмотрению только сейчас.