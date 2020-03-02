Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что футбольный Евро-2020 может быть перенесен из-за эпидемии коронавируса в Европе. Санкт-Петербург станет одним из 12 городов, в которых запланированы матчи турнира.
Ранее испанская и британская пресса распространила информацию о том, что на заседании исполкома УЕФА в Амстердаме будет рассмотрена ситуация с коронавирусом и возможные варианты переноса Евро-2020.
"По крайней мере, нам в Кремле об этом ничего неизвестно, мы не слышали ничего об этом", — заявил Песков.
В УЕФА заявили, что следят за ситуацией с распространением эпидемии. По мнению организации, на данный момент нет причин говорить о переносе Евро-2020.
"УЕФА очень серьезно следит за ситуацией, связанной с коронавирусом. Мы находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и местными властями в отношении коронавируса и его распространения.
Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", — приводит ТАСС заявление пресс-службы УЕФА.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".