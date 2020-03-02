В Кремле отреагировали на слухи об отмене Евро-2020 из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что футбольный Евро-2020 может быть перенесен из-за эпидемии коронавируса в Европе. Санкт-Петербург станет одним из 12 городов, в которых запланированы матчи турнира.

Ранее испанская и британская пресса распространила информацию о том, что на заседании исполкома УЕФА в Амстердаме будет рассмотрена ситуация с коронавирусом и возможные варианты переноса Евро-2020.

"По крайней мере, нам в Кремле об этом ничего неизвестно, мы не слышали ничего об этом", — заявил Песков.

Реакция УЕФА

В УЕФА заявили, что следят за ситуацией с распространением эпидемии. По мнению организации, на данный момент нет причин говорить о переносе Евро-2020.