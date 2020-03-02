Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей. В Чехии на выходных были зафиксированы три случая заболевания коронавирусом, один из них - в городе, где пройдут соревнования.

О решении правительства объявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

"Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться,. Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было", - заявил Гамачек.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала расписание этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты пройдут в чешском городе с 5 по 8 марта. Российские зрители имеют возможность увидеть все соревнования в прямом эфире.