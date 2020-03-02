МОК рассматривает вариант, при котором Олимпиада-2020 в Токио пройдёт без зрителей. Такое решение позволит организаторам соревнований минимизировать экономические потери в условиях эпидемии нового типа коронавируса, сообщает Daily Mail.
Организаторы Олимпиады в таком случае смогут показать соревнования по телевидению, что позволит не потерять деньги от контрактов с ТВ из-за переноса или отмены Игр. Мероприятие запланировано с 24 июля по 9 августа.
В Японии на данный момент известно о 961 случае заражения коронавирусом. Также было зафиксировано 12 летальных исходов. Основная часть заболевших находилась на лайнере Diamond Princess. В воскресенье завершилась эвакуация пассажиров и членов экипажа.
На Олимпиаде запланированы соревнования в 33-х видах спорта:
Всего будет разыграно 339 комплектов наград. Традиционно самыми "медальными" видами станут легкая атлетика (48 комплектов), плавание (37) и велоспорт (22).
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".