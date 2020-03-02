Соревнования Олимпиады-2020 могут пройти без зрителей

МОК рассматривает вариант, при котором Олимпиада-2020 в Токио пройдёт без зрителей. Такое решение позволит организаторам соревнований минимизировать экономические потери в условиях эпидемии нового типа коронавируса, сообщает Daily Mail.

Организаторы Олимпиады в таком случае смогут показать соревнования по телевидению, что позволит не потерять деньги от контрактов с ТВ из-за переноса или отмены Игр. Мероприятие запланировано с 24 июля по 9 августа.

Эпидемия коронавируса

В Японии на данный момент известно о 961 случае заражения коронавирусом. Также было зафиксировано 12 летальных исходов. Основная часть заболевших находилась на лайнере Diamond Princess. В воскресенье завершилась эвакуация пассажиров и членов экипажа.

Олимпиада-2020 в Токио

На Олимпиаде запланированы соревнования в 33-х видах спорта:

академическая гребля;

бадминтон;

баскетбол;

бейсбол;

бокс;

борьба (вольная, греко-римская);

велоспорт (ВМХ, велотрек, шоссе, маунтинбайк);

водные вид (водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание);

волейбол (пляжный волейбол, волейбол);

гандбол;

гольф;

гребля на байдарках и каноэ;

гимнастика (спортивная, художественная, прыжки на батуте);

дзюдо;

каратэ;

конный спорт;

лёгкая атлетика;

настольный теннис;

парусный спорт;

регби-7;

серфинг;

скаолазание;

скейтбординг;

современное пятиборье;

софтбол;

стрельба;

стрельба из лука;

теннис;

триатлон;

таэквондо;

тяжёлая атлетика;

фехтования;

футбол;

хоккей на траве.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград. Традиционно самыми "медальными" видами станут легкая атлетика (48 комплектов), плавание (37) и велоспорт (22).