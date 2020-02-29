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Елисеев завоевал золото на спринте чемпионата Европы

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Матвей Елисеев первым завершил спринт на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Белоруссии. Российскому биатлонисту удалось преодолеть трассу за 23 минуты 46,4 секунды. Елисеев допустил всего один промах по мишени.

Второе место занял латвиец Андрей Расторгуев, опоздавший всего на 4,1 секунды. На третьем месте оказался норвежец Александр Андерсен. Он пришел на финиш спустя 25,5 секунд после лидера гонки.

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