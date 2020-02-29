Емельяненко пообещал нокаутировать Исмаилова "аккуратно"

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко записал видеообращение к своему оппоненту Магомеду Исмаилову. В обращении Емельяененко называет Исмаилова "очкушником".

"Лысый - очкушник! Не очкуй, лысый. Я буду вырубать тебя аккуратно!", - написал Емельяненко, разместив видео, где Исмаилов называет себя "очкушником".

Напомним, поединок между Александром Емельяненко и Магомеда Исмаилова запланирован на 3 апреля 2020 года.