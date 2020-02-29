Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Емельяненко пообещал нокаутировать Исмаилова "аккуратно"

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко записал видеообращение к своему оппоненту Магомеду Исмаилову. В обращении Емельяененко называет Исмаилова "очкушником".

"Лысый - очкушник! Не очкуй, лысый. Я буду вырубать тебя аккуратно!", - написал Емельяненко, разместив видео, где Исмаилов называет себя "очкушником".

Напомним, поединок между Александром Емельяненко и Магомеда Исмаилова запланирован на 3 апреля 2020 года.

мма нокаут магомед исмаилов александр емельяненко смешанные единоборства
Последние материалы
Стала известна причина смерти трех человек в московской бане
Джефф Монсон сдал ЕГЭ по истории
Главреда RTVI не пустили на Украину
Панин признался в любви к бывшей жене
Турция открыла границу с Европой для сирийских беженцев
Россиян призвали не выезжать за рубеж
Поклонская раскритиковала Шнурова за "уход в политику"
Гонка, ресторан, термы - все для чистоты общения
Кудрявцева рассказала о пристрастии к "травке"
Опубликовано видео со смертельной вечеринки в московской бане
Популярное
Новости Европы
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику

Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.

Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Тайна гибели Марины Цветаевой
Личность в культуре
Тайна гибели Марины Цветаевой
Ближний Восток
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Правительство
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев Соломон Соловьев Романтики с большой дороги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова
Комментарии
Эрдоган попросил Путина "остаться один на один" с Асадом
Класс депутатов далек от народа
Собчак заявила, что знает имя заказчика убийства Немцова
Эрдоган попросил Путина "остаться один на один" с Асадом
Блогер рассказала о гибели своего мужа в бане
США затребовали "посадить российские военные самолеты" в Сирии
Почему невозможно верить следствию и суду по "Боингу" МН17
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Родители школьников считают "недопустимым" закон, защищающий учителя
Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу
Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу
Николай Платошкин: Конституция – правовая фикция
Почему невозможно верить следствию и суду по "Боингу" МН17
США затребовали "посадить российские военные самолеты" в Сирии
Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу
Почему невозможно верить следствию и суду по "Боингу" МН17
Как китайцы решают внутренние проблемы
Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ