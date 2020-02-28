Российские гимнасты не поедут на Кубок мира в США из-за коронавируса

Российский гимнаст Никита Нагорный сообщил, что сборная не примет участие в этапе Кубка мира в США. Спортсмен в Instagram написал, что причиной решение федерации стала эпидемия коронавируса, которая распространяется по миру.

Этап Кубка мира в Милуоки запланирован на 7 марта. По сведениям CNN, число заболевших коронавирусом в США достигло 60 человек. Только за последние сутки зафиксированы 15 новых случаев.