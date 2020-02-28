Ганус поддержал избрание Юрченко на пост президента ВФЛА

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус поддержал решение выборной конференции ВФЛА, во время которой главой организации стал Евгений Юрченко. По его словам, итог конференции правильный и целесообразный.

Юрченко был избран большинством голосов: 53 за, семь против, трое воздержались.

"Принято решение правильное и крайне целесообразное с учетом той ситуации, которая существует в легкой атлетике", — приводят РИА "Новости" слова Гануса.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в ситуации с выборами главы ВФЛА вместе со спортивным экспертом Алексеем Кустовым.

Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетику"