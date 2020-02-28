Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус поддержал решение выборной конференции ВФЛА, во время которой главой организации стал Евгений Юрченко. По его словам, итог конференции правильный и целесообразный.
Юрченко был избран большинством голосов: 53 за, семь против, трое воздержались.
"Принято решение правильное и крайне целесообразное с учетом той ситуации, которая существует в легкой атлетике", — приводят РИА "Новости" слова Гануса.
Ранее "Правда.Ру" разбиралась в ситуации с выборами главы ВФЛА вместе со спортивным экспертом Алексеем Кустовым.
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетику"
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».