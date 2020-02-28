В здании Олимпийского комитета России (ОКР) прошла внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В ходе заседания состоялись выборы нового главы организации.
Президентом ВФЛА избран Евгений Юрченко. Он был единственным кандидатом на этот пост после снятия с выборов главного тренера сборной России Юрия Борзаковского и исключения других кандидатов.
За Юрченко проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.
Ранее "Правда.Ру" разбиралась в ситуации с выборами главы ВФЛА вместе со спортивным экспертом Алексеем Кустовым.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».