ВФЛА выбрала нового главу организации

В здании Олимпийского комитета России (ОКР) прошла внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В ходе заседания состоялись выборы нового главы организации.

Президентом ВФЛА избран Евгений Юрченко. Он был единственным кандидатом на этот пост после снятия с выборов главного тренера сборной России Юрия Борзаковского и исключения других кандидатов.

За Юрченко проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в ситуации с выборами главы ВФЛА вместе со спортивным экспертом Алексеем Кустовым.