Чемпионка Европы из Украины уличена в применении допинга

Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа (сейчас — Кроль) была поймана на употреблении допинга. 23 февраля она сдала положительную допинг-пробу на запрещённый гидрохлортиазид, сообщает антидопинговый комитет по лёгкой атлетике (AIU).

Спортсменку временно отстранили до окончания разбирательств. Ей грозит дисквалификация от двух лет.

Наталья Прищепа — чемпионка мира среди юниоров 2013 года. Девушка специализируется на беге в 800 метров. Также на её счету две золотые медали чемпионата Европы (2016, 2018) и золото в командных соревнованиях на Европейских играх 2019 года.