Ковальчук уверен, что Овечкин превзойдёт рекорд Гретцки

Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук заявил, что не сомневается в возможности Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. После того как капитан "Кэпиталз" преодолел отметку в 700 голов, в американской прессе возникла дискуссия по поводу того, успеет ли 34-летний россиянин побить рекорд канадца.

Овечкину до рекорда Гретцки осталось забросить 193 шайбы. Ранее канадский хоккеист Джон Скотт заявил, что у россиянина нет шансов стать лучшим снайпером в истории лиги.

"Догонит и обгонит. Он в отличной форме, ему всего 34 года. "Вашингтон" — очень хорошая команда, с прекрасными партнерами. Поэтому все в его руках. Если будет себя держать в форме… А он будет. Тогда без проблем это сделает", — заявил Ковальчук в интервью "СЭ".

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