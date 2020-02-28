СБР подарил автомобиль первому тренеру Логинова

Екатерина Халиуллина, первый тренер биатлониста Александра Логинова получила в подарок от Союза биатлонистов России (СБР) автомобиль.

Церемония чествования специалиста состоялась в Москве. Тренера из Саратова наградили за вклад в развитие юных спортсменов, сообщает РИА "Новости".

Александр Логинов на чемпионате мира по биатлону-2020 в Антерсельве выиграл золотую медаль в спринте и бронзовую — в гонке преследования. Победа в личной гонке стала первой для российский биатлонистов на чемпионатах мира с 2008 года.