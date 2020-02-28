Пловец Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет за разбитую пробирку

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу китайского пловца Сунь Яна. Ранее спортсмена обвинили в противодействии работе допингового офицера.

По сведениям прессы, в сентябре 2018 года, во внесоревновательный период, к пловцу домой пришёл допинг-офицер, после чего произошёл конфликт. Охранник Сунь Яна разбил пробирку с кровью, а сам пловец отказался сдавать анализ мочи.

Международная федерация плавания (FINA) после жалобы допинг-офицера провела разбирательство и признала спортсмена невиновным. С этим не согласилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое подало апелляцию в CAS.

Открытые слушания по делу Сунь Яна прошли 15 ноября 2019 года. Сегодня CAS огласил вердикт - восемь лет дисквалификации. Фактически это означает завершение карьеры 28-летнего пловца.

Сунь Ян

Китайский пловец специализируется на плавании вольным стилем. За свою карьеру он завоевал несколько наград Олимпийских игр и чемпионатов мира: