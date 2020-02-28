"Зенит" заявит Дзюбу на матч с "Локомотивом" несмотря на травму

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба будет включён в заявку на матч 20-го тура чемпионата России против "Локомотива". Форвард получил травму в товарищеском матче с "Динамо" и пока тренируется по индивидуальной программе.

По сведениям "СЭ", Дзюба не будет готов выйти на поле на 90 минут. В "Зените" рассматривают возможный выход нападающего на замену в случае острой необходимости. Окончательное решение по ситуации с Дзюбой будет принято в субботу.

Игра "Зенит" - "Локомотив" состоится 29 февраля на "Газпром-Арене". Начало матча - 19.00 по московскому времени.