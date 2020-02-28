Глава СБР Драчёв отреагировал на результат сборной России на ЧЕ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты команды на чемпионате Европы в белорусских Раубичах. В среду Евгения Павлова завоевала золото в суперспринте, а в четверг российская команда взяла серебро в смешанной эстафете.

В составе сборной России выступали Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Халили.

"Достойное выступление нашей команды на чемпионате Европы! Второе место в смешанной эстафете! Минск радует нас медалями!" - написал Драчёв в Instagram.

Неудачно выступили россияне в двух гонках. В сингл-миксте Россия в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла шестое место из-за потери обоймы биатлонистом. В суперспринте у мужчин лучший результат показал Халили - седьмое место.

Чемпионат Европы по биатлону

На выходных чемпионат Европы продолжится классическими спринтом и гонкой преследования.