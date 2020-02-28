"Арсенал", "Аякс" и все португальцы вылетели из Лиги Европы

В четверг, 27 февраля, в Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/16 финала. Главной сенсацией этого раунда стал греческий "Олимпиакос", который выбил лондонский "Арсенал".

После гостевой победы "канониров" со счётом 1:0 они выглядели явными фаворитами. Но греки не сдались и забили гол во втором тайме. Отличился Папе Сиссе. Противостояние переросло в дополнительное время, где Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт. Но и тут команда из Пирея не сложила голову: на 120-й минуте Юсеф Аль-Араби принёс "Оли" победу и путёвку в 1/8 финала.

Также из неожиданных результатов отметим вылет "Аякса" от испанского "Хетафе", а также провал всех португальских клубов. "Брага", "Спортинг", "Порту" и "Бенфика" вылетели друг за другом.

28 февраля состоится жеребьёвка 1/8 финала турнира. При распределении команд по парам не будет никаких ограничений: встретиться могут команды из одной страны. Церемония стартует в 15.00.

Уже после окончания жеребьёвки определится последний участник 1/8 финала. "Зальцбург" и "Айнтрахт" не смогли провести матч в четверг из-за непогоды.

Лига Европы, 1/16 финала