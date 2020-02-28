В четверг, 27 февраля, в Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/16 финала. Главной сенсацией этого раунда стал греческий "Олимпиакос", который выбил лондонский "Арсенал".
После гостевой победы "канониров" со счётом 1:0 они выглядели явными фаворитами. Но греки не сдались и забили гол во втором тайме. Отличился Папе Сиссе. Противостояние переросло в дополнительное время, где Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт. Но и тут команда из Пирея не сложила голову: на 120-й минуте Юсеф Аль-Араби принёс "Оли" победу и путёвку в 1/8 финала.
Также из неожиданных результатов отметим вылет "Аякса" от испанского "Хетафе", а также провал всех португальских клубов. "Брага", "Спортинг", "Порту" и "Бенфика" вылетели друг за другом.
28 февраля состоится жеребьёвка 1/8 финала турнира. При распределении команд по парам не будет никаких ограничений: встретиться могут команды из одной страны. Церемония стартует в 15.00.
Уже после окончания жеребьёвки определится последний участник 1/8 финала. "Зальцбург" и "Айнтрахт" не смогли провести матч в четверг из-за непогоды.
|Вторая игра
|Первая игра
|"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
|2:3
|0:1
|"Базель" (Швейцария) - АПОЕЛ (Кипр)
|1:0
|3:0
|"Башакшехр" (Турция) - "Спортинг" (Португалия)
|4:1 (д.в.)
|1:3
|"Гент" (Бельгия) - "Рома" (Италия)
|1:1
|0:1
|ЛАСК (Австрия) - "АЗ Алкмаар" (Голландия)
|2:0
|1:1
|"Мальме" (Швеция) - "Вольфсбург" (Германия)
|0:3
|1:2
|"Порту" (Португалия) - "Байер" (Германия)
|1:3
|1:2
|"Эспаньол" (Испания) - "Вулверхэмптон" (Англия)
|3:2
|0:4
|"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция)
|1:2 (д.в.)
|1:0
|"Аякс" (Голландия) - "Хетафе" (Испания)
|2:1
|0:2
|"Бенфика" (Португалия) - "Шахтер" (Украина)
|3:3
|1:2
|"Зальцбург" (Австрия) - "Айнтрахт" (Германия)
|28 февраля, 20.00
|1:4
|"Интер" (Италия) - "Лудогорец" (Болгария)
|2:1
|2:0
|"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия)
|5:0
|1:1
|"Севилья" (Испания) - "Клуж" (Румыния)
|0:0
|1:1
|"Селтик" (Шотландия) - "Копенгаген" (Дания)
|1:3
|1:1
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.