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"Арсенал", "Аякс" и все португальцы вылетели из Лиги Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

В четверг, 27 февраля, в Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/16 финала. Главной сенсацией этого раунда стал греческий "Олимпиакос", который выбил лондонский "Арсенал". 

После гостевой победы "канониров" со счётом 1:0 они выглядели явными фаворитами. Но греки не сдались и забили гол во втором тайме. Отличился Папе Сиссе. Противостояние переросло в дополнительное время, где Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт. Но и тут команда из Пирея не сложила голову: на 120-й минуте Юсеф Аль-Араби принёс "Оли" победу и путёвку в 1/8 финала.

Также из неожиданных результатов отметим вылет "Аякса" от испанского "Хетафе", а также провал всех португальских клубов. "Брага", "Спортинг", "Порту" и "Бенфика" вылетели друг за другом.

28 февраля состоится жеребьёвка 1/8 финала турнира. При распределении команд по парам не будет никаких ограничений: встретиться могут команды из одной страны. Церемония стартует в 15.00.

Уже после окончания жеребьёвки определится последний участник 1/8 финала. "Зальцбург" и "Айнтрахт" не смогли провести матч в четверг из-за непогоды.

Лига Европы, 1/16 финала

  Вторая игра Первая игра
"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 2:3 0:1
"Базель" (Швейцария) - АПОЕЛ (Кипр) 1:0 3:0
"Башакшехр" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 4:1 (д.в.) 1:3
"Гент" (Бельгия) - "Рома" (Италия) 1:1 0:1
ЛАСК (Австрия) - "АЗ Алкмаар" (Голландия) 2:0 1:1
"Мальме" (Швеция) - "Вольфсбург" (Германия) 0:3 1:2
"Порту" (Португалия) - "Байер" (Германия) 1:3 1:2
"Эспаньол" (Испания) - "Вулверхэмптон" (Англия) 3:2 0:4
"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 1:2 (д.в.) 1:0
"Аякс" (Голландия) - "Хетафе" (Испания) 2:1 0:2
"Бенфика" (Португалия) - "Шахтер" (Украина) 3:3 1:2
"Зальцбург" (Австрия) - "Айнтрахт" (Германия) 28 февраля, 20.00 1:4
"Интер" (Италия) - "Лудогорец" (Болгария) 2:1 2:0
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия) 5:0 1:1
"Севилья" (Испания) - "Клуж" (Румыния) 0:0 1:1
"Селтик" (Шотландия) - "Копенгаген" (Дания) 1:3 1:1
Темы футбол фк аякс лига европы фк олимпиакос фк арсенал лондон
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