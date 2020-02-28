27 февраля в КХЛ завершился регулярный чемпионат. Победителем стал московский ЦСКА, который опередил СКА и "Ак Барс" на одно очко. Турнир продолжится плей-офф Кубка Гагарина, в котором участие примут восемь пар команд.
Матчи первого раунда Кубка Гагарина пройдут с 1 по 14 марта. Четыре пары сыграют по чётным числам, четыре - по нечётным.
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Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.