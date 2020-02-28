Опубликовано расписание первого раунда плей-офф КХЛ

27 февраля в КХЛ завершился регулярный чемпионат. Победителем стал московский ЦСКА, который опередил СКА и "Ак Барс" на одно очко. Турнир продолжится плей-офф Кубка Гагарина, в котором участие примут восемь пар команд.

Матчи первого раунда Кубка Гагарина пройдут с 1 по 14 марта. Четыре пары сыграют по чётным числам, четыре - по нечётным.

Расписание первого раунда плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина)

1, 3, 5, 7 марта (9, 11, 13 марта — если понадобится)

Запад:

СКА (Санкт-Петербург) — "Витязь" (Московская область).

"Йокерит" (Хельсинки, Финляндия) — "Локомотив" (Ярославль).

Восток:

"Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) — "Металлург" (Магнитогорск).

"Авангард" (Омск) — "Салават Юлаев" (Уфа).

2, 4, 6, 8 марта (10, 12, 14 марта — если понадобится)

Запад:

ЦСКА (Москва) — "Торпедо" (Нижний Новгород).

"Динамо" (Москва) — "Спартак" (Москва).

Восток: