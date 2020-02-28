IBU забрал бронзу ЧЕ у сборной Норвегии, но затем вернул медали

Смешанная эстафета на чемпионате Европы по биатлону завершилась скандалом. Как ранее сообщала "Правда.Ру", гонку выиграла Украина, второй стала Россия, третьей - Норвегия, четвёртой - Белоруссия.

Белорусы после завершения эстафеты подали протест. По сведениям хозяев соревнований, их спортсмен Сергей Бочарников после заключительной стрельбы выезжал со штрафного круга, а в это время со стрельбища ехали соперники. Белорусы утверждают, что норвежец Андерсен не пропустил Бочарникова, что противоречило правилам.

IBU опросил участников гонки и решил дисквалифицировать Норвегию, бронза перешла к Белоруссии. Скандинавы подали свою апелляцию, IBU еще раз рассмотрел ситуацию и... вернул всё обратно. Решение окончательное.

Чемпионат Европы по биатлону: смешанная эстафета

Украина (Семеренко Валя, Джима, Прима, Пидручный) - 1 час 11 минут 32,1 секунды (0+9). Россия (Резцова, Сливко, Латыпов, Халили) - +32,2 секунды (0+9). Норвегия (Скреде, Лиен, Баккен, Андресен) - +33,7 (0+3). Белоруссия (Алембекова, Кривко, Смольский, Бочарников) - +40,4 (1+10).

Медальный зачёт чемпионата Европы по биатлону

Украина завоевала вторую награду за день, ранее команда была третьей в сингл-миксте. Всего на счету украинцев четыре медали, они лидируют в общем зачёте.

Второе место занимает Россия. Кроме серебра в эстафете, на счету команды золото Евгении Павловой в суперспринте.