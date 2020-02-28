Смешанная эстафета на чемпионате Европы по биатлону завершилась скандалом. Как ранее сообщала "Правда.Ру", гонку выиграла Украина, второй стала Россия, третьей - Норвегия, четвёртой - Белоруссия.
Белорусы после завершения эстафеты подали протест. По сведениям хозяев соревнований, их спортсмен Сергей Бочарников после заключительной стрельбы выезжал со штрафного круга, а в это время со стрельбища ехали соперники. Белорусы утверждают, что норвежец Андерсен не пропустил Бочарникова, что противоречило правилам.
IBU опросил участников гонки и решил дисквалифицировать Норвегию, бронза перешла к Белоруссии. Скандинавы подали свою апелляцию, IBU еще раз рассмотрел ситуацию и... вернул всё обратно. Решение окончательное.
Украина завоевала вторую награду за день, ранее команда была третьей в сингл-миксте. Всего на счету украинцев четыре медали, они лидируют в общем зачёте.
Второе место занимает Россия. Кроме серебра в эстафете, на счету команды золото Евгении Павловой в суперспринте.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.