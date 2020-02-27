Резцова неудачно выступила в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова неудачно провела первый этап смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Раубичах. Девушка финишировала девятой, отстав от лидера на 49 секунд. На огневых рубежах она воспользовалась четырьмя дополнительными патронами.

Раньше Резцовой эстафету передали:

Валя Семеренко (Украина);

Элизабет Хегберг (Швеция);

Регина Оя (Эстония);

Динара Алембекова (Белоруссия);

Ирен Лардшнайдер (Италия);

Кинга Зблут (Польша);

Камила Бенед (Франция);

Аасен Скреде (Норвегия).

Ранее Резцова не смогла попасть в финал суперспринта, показав 31-й результат в квалификации.

Скандал с Резцовой

Напомним, во время чемпионата мира разгорелся скандал вокруг Кристины с участием её мамы Анфисы Резцовой. Трёхкратная олимпийская чемпионка утверждала, что её дочь преднамеренно не ставят в состав команды, несмотря на то, что она сильнее других участниц.

Анфиса даже предложила Кристине сменить спортивное гражданство, на что дочь ответила отказом.