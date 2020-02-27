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Источник Правда.Ру

Резцова неудачно выступила в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российская биатлонистка Кристина Резцова неудачно провела первый этап смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Раубичах. Девушка финишировала девятой, отстав от лидера на 49 секунд. На огневых рубежах она воспользовалась четырьмя дополнительными патронами.

Раньше Резцовой эстафету передали:

  • Валя Семеренко (Украина);
  • Элизабет Хегберг (Швеция);
  • Регина Оя (Эстония);
  • Динара Алембекова (Белоруссия);
  • Ирен Лардшнайдер (Италия);
  • Кинга Зблут (Польша);
  • Камила Бенед (Франция);
  • Аасен Скреде (Норвегия).

Ранее Резцова не смогла попасть в финал суперспринта, показав 31-й результат в квалификации.

Скандал с Резцовой

Напомним, во время чемпионата мира разгорелся скандал вокруг Кристины с участием её мамы Анфисы Резцовой. Трёхкратная олимпийская чемпионка утверждала, что её дочь преднамеренно не ставят в состав команды, несмотря на то, что она сильнее других участниц.

Анфиса даже предложила Кристине сменить спортивное гражданство, на что дочь ответила отказом.

Темы биатлон кристина резцова чемпионат европы по биатлону
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