Российская биатлонистка Кристина Резцова неудачно провела первый этап смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Раубичах. Девушка финишировала девятой, отстав от лидера на 49 секунд. На огневых рубежах она воспользовалась четырьмя дополнительными патронами.
Раньше Резцовой эстафету передали:
Ранее Резцова не смогла попасть в финал суперспринта, показав 31-й результат в квалификации.
Напомним, во время чемпионата мира разгорелся скандал вокруг Кристины с участием её мамы Анфисы Резцовой. Трёхкратная олимпийская чемпионка утверждала, что её дочь преднамеренно не ставят в состав команды, несмотря на то, что она сильнее других участниц.
Анфиса даже предложила Кристине сменить спортивное гражданство, на что дочь ответила отказом.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.