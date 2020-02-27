Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

СБР, Логинов и Касперович подадут иск к работнице IBU из-за обысков

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР), биатлонист Александр Логинов и тренер Александр Касперович подадут параллельные иски в суд на антидопингового офицера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек. Она инициировала обыски, которые произошли 22 февраля в номерах Логинова и Касперовича.

Скандал с Логиновым

Женщина сообщила в итальянскую полицию о том, что Касперович использовал чужую аккредитацию для попадания на чемпионат мира. Полиция отреагировала на заявление из-за допингового прошлого Логинова.

В 6 утра в день эстафеты к Логинову в номер зашли карабинеры и устроили обыск. По словам биатлониста, ему пришлось "сидеть в трусах" в этот момент, а полиция изъяла его телефон и личный ноутбук. Спортсмен принял участие в эстафете, но отказался от масс-старта.

Заявление Касперовича и Драчёва

По словам Касперовича, российская сторона будет требовать компенсацию ущерба.

"Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Её действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление", — заявил Касперович в интервью ТАСС.

Глава СБР Владимир Драчёв сообщил, что организация также будет судиться с Фуссек.

"СБР самостоятельно будет выходить с такими же исками как организация и представлять интересы страны в этом направлении", — приводит "Спорт день за днём" слова Драчёва.

Темы ibu сбр суд биатлон владимир драчев александр логинов александр касперович чемпионат мира по биатлону
Новости Все >
Коммунальщики стали виновниками утопления женщины в разрытой яме
Международные резервы РФ выросли на 700 млн долларов за неделю
Штрафы за безбилетный проезд в Белгородской области вырастут в 10 раз
Матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен из-за урагана
Главный режиссер "Театра на Васильевском" Туманов умер в Петербурге
Кремы с гиалуроновой кислотой: стоит ли тратить деньги?
Жорин уличил во лжи Степаненко
Резцова неудачно выступила в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Экономка Нетаньяху рассказала о домашней тирании его жены
В Воронежской области введут льготы для инвесторов в сфере туризма
Последние материалы
Главный режиссер "Театра на Васильевском" Туманов умер в Петербурге
Кремы с гиалуроновой кислотой: стоит ли тратить деньги?
Жорин уличил во лжи Степаненко
Резцова неудачно выступила в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Экономка Нетаньяху рассказала о домашней тирании его жены
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
В Воронежской области введут льготы для инвесторов в сфере туризма
СБР, Логинов и Касперович подадут иск к работнице IBU из-за обысков
Минск обеспокоен сценарием НАТО с ядерным ударом по Белоруссии
Россиянам вернут деньги при покупке отечественных автомобилей
Популярное
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России

Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.

Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Новости Украины
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Новости Европы
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Мир. Новости мира
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова Игорь Буккер Ямы на дорогах: как получить компенсацию автомобилисту Игорь Буккер Соломон Соловьев Восемь мужей Элизабет Тейлор - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Минск обеспокоен сценарием НАТО с ядерным ударом по Белоруссии
Киевские политики придумали, как остановить войну в Донбассе
Америка и Британия увеличили закупки нефти у РФ
Российское оружие не подчиняется законам физики
Губерниев послал немку Вильхельм из-за слов о Логинове
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Российское оружие не подчиняется законам физики
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Российское оружие не подчиняется законам физики
Российское оружие не подчиняется законам физики
Эпидемия: поразит ли коронавирус отношения Москвы и Пекина
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
Российское оружие изменяет законы физики
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
США требуют свою военную базу в Крыму
США требуют свою военную базу в Крыму
"Пошёл вон, нацистская мразь!": Соловьёв выгнал украинского политика
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
Военный эксперт: "могущество" ВМС Украины умножается на ноль
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ