СБР, Логинов и Касперович подадут иск к работнице IBU из-за обысков

Союз биатлонистов России (СБР), биатлонист Александр Логинов и тренер Александр Касперович подадут параллельные иски в суд на антидопингового офицера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек. Она инициировала обыски, которые произошли 22 февраля в номерах Логинова и Касперовича.

Скандал с Логиновым

Женщина сообщила в итальянскую полицию о том, что Касперович использовал чужую аккредитацию для попадания на чемпионат мира. Полиция отреагировала на заявление из-за допингового прошлого Логинова.

В 6 утра в день эстафеты к Логинову в номер зашли карабинеры и устроили обыск. По словам биатлониста, ему пришлось "сидеть в трусах" в этот момент, а полиция изъяла его телефон и личный ноутбук. Спортсмен принял участие в эстафете, но отказался от масс-старта.

Заявление Касперовича и Драчёва

По словам Касперовича, российская сторона будет требовать компенсацию ущерба.

"Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Её действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление", — заявил Касперович в интервью ТАСС.

Глава СБР Владимир Драчёв сообщил, что организация также будет судиться с Фуссек.