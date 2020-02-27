Кубок мира по лыжным гонкам: состав сборной России на этап в Лахти
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе огласила в Instagram состав команды на этап Кубка мира в Лахти. Соревнования пройдут 29 февраля и 1 марта.
Состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти
Мужчины:
- Александр Большунов.
- Евгений Белов.
- Александр Бессмертных.
- Илья Семиков.
- Алексей Червоткин.
- Иван Якимушкин.
- Андрей Собакарев.
Женщины:
- Наталья Непряева.
- Лидия Дуркина.
- Алиса Жамбалова.
- Анна Жеребятьева.
- Анна Нечаевская.
- Яна Кирпиченко.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти
- 29 февраля, 13.00 — гонка с интервальным стартом 10 км (женщины).
- 29 февраля, 14.30 — гонка с интервальным стартом 15 км (мужчины).
- 1 марта, 12.10 — эстафета 4 на 5 км (женщины).
- 1 марта, 13.30 — эстафета 4 на 7,5 км (мужчины).