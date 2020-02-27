Кубок мира по лыжным гонкам: состав сборной России на этап в Лахти

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе огласила в Instagram состав команды на этап Кубка мира в Лахти. Соревнования пройдут 29 февраля и 1 марта.

Состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти

Мужчины:

Александр Большунов.

Евгений Белов.

Александр Бессмертных.

Илья Семиков.

Алексей Червоткин.

Иван Якимушкин.

Андрей Собакарев.

Женщины:

Наталья Непряева.

Лидия Дуркина.

Алиса Жамбалова.

Анна Жеребятьева.

Анна Нечаевская.

Яна Кирпиченко.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти