Бывший защитник НХЛ Джон Скотт высказал своё мнение о результативности нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. По его мнению, россиянин не превзойдёт легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб.

Скотт заявил, что Овечкин - лучший хоккеист последнего времени, но шансов побить рекорд Гретцки у него нет. На данный момент на счету россиянина 701 гол, у канадца — 894.

"У него нет шансов побить рекорд Гретцки. Он отстает на 193 гола. Сколько времени ему потребуется, чтобы забить столько? Сезонов шесть?

Таким образом, ему в среднем нужно забивать по 30 голов в ближайшие шесть сезонов, верно? Сколько сейчас Овечкину? 34 года. В этом сезоне у него 43 шайбы. Вы не думаете, что в ближайшие 2-3 года Овечкин упрется в стену? Даже если он выдаст два сезона с 50 голами, все равно будет отставать на 93 гола. А ему уже будет 36-37 лет.

Я считаю, что за три года он дойдет до 800 голов, а дальше… Не знаю, я просто не представляю себе это", — заявил в своём подкасте Dropping The Gloves.