Россия заняла шестое место в сингл-миксте на ЧЕ по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах завершилась одиночная смешанная эстафета (сингл-микст).

Гонку выиграла команда Норвегии, преодолев дистанцию за 47 минут 12,2 секунды, использовав 12 дополнительных патронов.

Второй финишировала сборная Германии с отставанием в 11,5 секунд. Третье место заняла команда Украины, уступив немцам на финишной ленточке 0,3 секунды.

Проблемы сборной России

Сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла в гонке шестое место. Россияне отстали от лидера на 1 минуту 34,2 секунды, использовав семь доппатронов.

Проблемы возникли у Стрельцова на втором этапе. Биатлонист во время гонки потерял обойму, поэтому на огневом рубеже ему пришлось заряжать каждый патрон вручную. Из-за этого Стрельцов потерял около 40 секунд времени.

ЧЕ по биатлону: результаты сингл-микста