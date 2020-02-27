Стрельцов потерял обойму во время сингл-микста на ЧЕ по биатлону

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов во время второго этапа сингл-микста на чемпионате Европы в Раубичах потерял обойму. Спортсмену на огневом рубеже пришлось просить дополнительные патроны, из-за чего было потеряно время.

Из-за заминки Стрельцова Россия, шедшая до стрельбы в лидерах, откатилась на седьмое место. В сингл-миксте также принимает участие чемпионка суперспринта Евгения Павлова.

В 17.00 в Раубичах стартует смешанная эстафета. Россию в этой гонке представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Халили.