Туктамышева сообщила о расставании с Лазукиным

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, что сейчас не состоит в отношениях. Ранее она встречалась с фигуристом Андреем Лазукиным.

По словам Туктамышевой, конкретной причины разрыва их отношений с Лазукиным не было.

"Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина — не ссора или непонимание, когда "черная кошка пробежала". Просто так сложились обстоятельства", — приводит "АиФ" слова Туктамышевой.

Андрей Лазукин

22-летний Андрей Лазукин выступает во взрослом катании с 2015 года. Лучшие результаты фигуриста: