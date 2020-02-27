Семак рассказал о травме Дзюбы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что нападающий Артём Дзюба тренируется по индивидуальной программе. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой форвард не готовится к матчу против "Локомотива" из-за травмы.

"Зенит" и "Локомотив" сыграют в рамках 20-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге. Команда Дзюбы лидирует в РПЛ, набрав 45 очков. "Локо" идёт пятым с отставанием в девять пунктов.

По словам Семака, тренерский штаб окончательно не решил вопрос с участием Дзюбы в матче против "Локо".

"Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть", — приводит пресс-служба "Зенита" слова Семака.

Статистика Артёма Дзюбы

Форвард "Зенита" в чемпионате России провёл 19 матчей, в которых забил 11 голов и сделал девять результативных передач.

В Лиге чемпионов Дзюба отыграл шесть матчей, в которых забил два гола.