Прощальный матч Шараповой может пройти на "Газпром-Арене"

Директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев предложил провести прощальный матч Марии Шараповой на "Газпром-Арене". 26 февраля теннисистка заявила о завершении карьеры.

Шарапова должна была принять участие в турнире в Санкт-Петрбурге с 10 по 18 февраля, но отказалась из-за травмы.

"Что касается особого матча, то мы уже начали думать о нем и что-нибудь придумаем. Не исключаю, что мы это можем провести во время футбольной паузы, либо в конце года, чтобы можно было задействовать "Газпром-Арену", - добавил Медведев.

Карьера Марии Шараповой

Шарапова начала заниматься теннисом в Сочи в 4 года. В 1995 году, в возрасте 8 лет, отец перевез спортсменку в США в академию Болетьери.

Первый турнир в рамках ITF Шарапова провела в 14 лет, в марте 2002 года дебютировала в WTA туре. В своей карьере россиянка выиграла 36 турниров WTA, среди которых:

Уимблдон (2004);

US Open (2006);

Australian Open (2008);

Roland Garros (2012, 2014);

Итоговый турнир WTA (2004);

турнир Олимпиады-2012.

В марте 2016 года Шарапова призналась в употреблении мельдония, который запретили с января. Россиянка получила дисквалификацию на 15 месяцев и вернулась на корт в апреле 2017 года.

После возвращения Шарапова не смогла выйти на прежний уровень. Россиянка по итогам 2017 года заняла 57-е место в рейтинге WTA, в 2018 году стала 29-й, а в 2019 году - 136-й.