МОК назвал условие, при котором будет отменена Олимпиада-2020

Член МОК Дик Паунд рассказал о ситуации с возможной отменой Олимпиады-2020, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа в Токио. По его словам, это возможно только при самом плохом варианте развития эпидемии коронавируса в Азии.

"Только если будет самый худший вариант, будет настоящая пандемия, а на кону окажется здоровье всего мира. Тогда мы объявим, что есть вещи важнее Олимпийских игр. Понятно, что вирус легко распространяется и это становится тревожным. Но мы находимся на пике сезона простудных заболеваний. В тёплые месяцы показатели снижаются, поэтому к маю-июню вирус может остаться в прошлом", - приводит Reuters слова Паунда.

Как коронавирус мешает спорту

Ранее из-за распространения коронавируса были отменены или перенесены десятки спортивных мероприятий, среди которых: