Дель Пьеро не получил российскую визу в Италии из-за коронавируса

Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро испытал трудности с получением российской визы. Экс-игрок "Ювентуса" не смог попасть в два генконсульства России в Италии, которые расположены в Милане и Генуе. Причиной стала эпидемия коронавируса на севере страны, сообщает MetaRatings.

Дель Пьеро пришлось отправиться в Ереван, чтобы обратиться в посольство России в Армении. Футболист успешно прошёл все процедуры и уже вылетел в Москву.

Коронавирус в Италии

Напомним, из-за вспышки коронавируса на севере Италии были отменены четыре матча 25-го тура Серии А. Шесть матчей 26-го тура состоятся без зрителей.

Кроме того, 27 февраля "Интер" в Лиге Европы примет на своём поле болгарский "Лудогорец" также при пустых трибунах.