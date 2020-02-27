Лига чемпионов: без шансов на четвертьфинал только две команды

В Лиге чемпионов завершились первые матчи 1/8 финала. Перед ответными играми вопросов с победителем нет только в двух парах.

Открытие сезона "Аталанта" на своём поле разгромила "Валенсию" со счётом 4:1 и практически оставила испанцев без шансов на четвертьфинал. Ещё более плачевное положение у "Челси" - лондонцы проиграли "Баварии" в домашних стенах со счётом 0:3.

Ещё в двух парах ответные матчи начнутся с солидным преимуществом хозяев. "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" 1:0, а "Манчестер Сити" победил "Реал" 2:1. Главная задача немецкой команды и "горожан" - не пропустить в следующей игре.

В остальных противостояниях преимущество одной из команд минимальное. "Боруссия" отправится в гости к "ПСЖ" после домашней победы со счётом 2:1. В матчах "Атлетико" - "Ливерпуль" и "Лион" - "Ювентус" была зафиксирована победа хозяев со счётом 1:0. В паре "Наполи" и "Барселоны" пока ничья - 1:1.

Ответные игры пройдут 10, 11, 17 и 18 марта.

Лига чемпионов, первые матчи 1/8 финала

"Боруссия" Д (Германия) - "ПСЖ" (Франция) - 2:1.

"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0.

"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания) - 4:1.

"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:1.

"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) - 0:3.

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 1:1.

"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:2.

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) - 1:0.

Лига чемпионов, ответные матчи 1/8 финала

10 марта

"Валенсия" - "Аталанта".

"Лейпциг" - "Тоттенхэм".

11 марта

"ПСЖ" - "Боруссия".

"Ливерпуль" - "Атлетико".

17 марта

"Манчестер Сити" - "Реал".

"Ювентус" - "Лион".

18 марта