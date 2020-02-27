В Лиге чемпионов завершились первые матчи 1/8 финала. Перед ответными играми вопросов с победителем нет только в двух парах.
Открытие сезона "Аталанта" на своём поле разгромила "Валенсию" со счётом 4:1 и практически оставила испанцев без шансов на четвертьфинал. Ещё более плачевное положение у "Челси" - лондонцы проиграли "Баварии" в домашних стенах со счётом 0:3.
Ещё в двух парах ответные матчи начнутся с солидным преимуществом хозяев. "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" 1:0, а "Манчестер Сити" победил "Реал" 2:1. Главная задача немецкой команды и "горожан" - не пропустить в следующей игре.
В остальных противостояниях преимущество одной из команд минимальное. "Боруссия" отправится в гости к "ПСЖ" после домашней победы со счётом 2:1. В матчах "Атлетико" - "Ливерпуль" и "Лион" - "Ювентус" была зафиксирована победа хозяев со счётом 1:0. В паре "Наполи" и "Барселоны" пока ничья - 1:1.
Ответные игры пройдут 10, 11, 17 и 18 марта.
10 марта
11 марта
17 марта
18 марта
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