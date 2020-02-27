Глава Федерации футбола Косово получил тюремный срок

Глава Федерации футбола Косово (FFK) Агим Адеми получил срок за принуждение к даче взятки. Суд Приштины приговорил чиновника к девяти месяцам заключения, сообщает AP.

Адеми с другом в 2012 году пытались заставить бизнесмена приобрести автомобиль или дать взятку в размере 30 тыс. евро госслужащему. В обмен преступники предлагали фальшивые документы по сделке с недвижимостью.

Адеми возглавляет федерацию с 2018 года. На этом посту он сменил Фадиля Вокри после его внезапной смерти.