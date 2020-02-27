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Российский боец UFC Евлоев отменил бой из-за ДТП

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев стал участником ДТП в Таиланде. Спортсмен выезжал на тренировку на мопеде, но в него врезался автомобиль.

Евлоев содрал часть кожи и мягких тканей. UFC после консультаций отменил бой россиянина, сообщает ТАСС. Российский боец должен был провести поединок с Джамаллом Эммерсом в Лас-Вегасе.

Мовсар Евлоев

Евлоев провёл 12 боёв в ММА, в которых одержал 12 побед. Спортсмен специализируется на греко-римской борьбе.

С 2014 по 2018 год Евлоев выступал в российском M1-Challenge, став чемпионом в легчайшем весе. В UFC россиянин провёл два боя в полулёгком весе:

  • Сен Ву Чой (Корея) - апрель 2019 года, Санкт-Петербург - победа решением судей;
  • Энрике Барслоа (Перу) - октябрь 2019 года, Сингапур - победа решением судей.
ufc дтп мовсар евлоев смешанные единоборства
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