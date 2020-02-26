На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах завершился финал суперспринта у женщин. Золото в этой гонке завоевала россиянка Евгения Павлова. Она прошла дистанцию в 4 км без доппатронов за 16 минут 31,8 секунды.
Второй финишировала украинка Елена Пидгрушная с отставанием в 2,8 секунды (1 доппатрон). Третье место заняла француженка Хлоя Шевалье, которая отстала на 5,5 секунды (1 доппатрон).
Результаты других россиянок:
Для Павловой это второе золото чемпионата Европы. В 2019 году она победила в суперспринте.
26-летняя спортсменка в сезоне-2018/19 выступала на Кубке мира. Она завоевала золото в эстафете на этапе в Рупольдинге. Лучшее место в личных гонках - 8-е в спринте Поклюки. По итогам сезона IBU признал Павлову новичком года.
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