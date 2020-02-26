Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах завершился финал суперспринта у женщин. Золото в этой гонке завоевала россиянка Евгения Павлова. Она прошла дистанцию в 4 км без доппатронов за 16 минут 31,8 секунды.

Второй финишировала украинка Елена Пидгрушная с отставанием в 2,8 секунды (1 доппатрон). Третье место заняла француженка Хлоя Шевалье, которая отстала на 5,5 секунды (1 доппатрон).

Результаты других россиянок:

9. Виктория Сливко - +25,4 (0+1).

11. Ульяна Кайшева - +38,6 (0+3).

22. Анастасия Поршнева - +1.22,1 (3+3).

Евгения Павлова

Для Павловой это второе золото чемпионата Европы. В 2019 году она победила в суперспринте.

26-летняя спортсменка в сезоне-2018/19 выступала на Кубке мира. Она завоевала золото в эстафете на этапе в Рупольдинге. Лучшее место в личных гонках - 8-е в спринте Поклюки. По итогам сезона IBU признал Павлову новичком года.